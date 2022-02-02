Жители Мурманска переживают, что в "Атлантике" откроется сетевой продуктовый магазин

Здание "Атлантики" из муниципальной собственности перешло в частную. Фото: Олег ФИЛОНОК

15 июля 2015 года в кинотеатре "Атлантика" прошел последний показ фильма. Потом до 2021 года в здании работала труппа областного драмтеатра. После она съехала, так как завершилась реконструкция здания "драмы". И северян волнует судьба здания.

Когда оно было муниципальным, то в мэрии сообщили - торговые ряды, как в 90-х, не откроются. В "Атлантике" хотели сделать филиал Детской театральной школы. Однако после здание было продано в частные руки и не раз мелькало на сайте бесплатных объявлений под аренду. И, кажется, желающие занять помещения нашлись.

- Часто хожу мимо, не раз подъезжали машины с оборудованием, внутри кипит работа. На вопрос, что будет внутри, рабочие молчат. Но оборудование такое, словно для магазина, - рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Ирина.

Ранее крупная торговая сеть сообщала о намерении открыть в Мурманске свой первый магазин. Но планы на "Атлантику" пока не известны.

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