В Мурманске за 250 миллионов рублей продают торговый центр

Еще один торговый центр в Мурманске выставлен на продажу. Фото: gotomall.ru

В Мурманске продают торговый центр "Пионер" на улице Самойловой.

- Под любой вид деятельности, - говорится в объявление.

За все здание просят почти 250 миллионов рублей. Торговый центр открылся в 2005 году, общая его площадь - 4800 кв.м. Напомним: ранее за 99 миллионов рублей в Мурманске выставили на продажу здание церкви.

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