Северный флот впервые примет финал конкурса "Морской бриз". Фото: Северный флот

В феврале проходит первый отборочный этап Армейских международных игр 2022 года, участие в котором принимает Северный флот. Также в Мурманской области впервые пройдет финал всеармейского конкурса "Морской бриз". Его проведут в августе на базе Кольской флотилии разнородных сил.

- Соревнования пройдут в исторической базе флота - городе воинской славы Полярном и на акватории Екатерининской гавани. «Морской бриз» - это конкурс профессионального мастерства команд быстроходных лодок из шести человек, в ходе которого военные моряки демонстрируют навыки управления плавсредством, спасения на воде и решения других задач, связанных с военно-морской практикой, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Всего военнослужащие Северного флота примут участие в 24 из 36 конкурсов всеармейских соревнований АРМИ-2022.

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