В Мурманской области из школьников делают исследователей

В Мурманской области активно развивают проектно-исследовательскую деятельность школьников, причем не только среднего и старшего звена, но и младшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области активно развивают проектно-исследовательскую деятельность школьников, причем не только среднего и старшего звена, но и младшего. Это помогает юным северянам формировать познавательный взгляд на мир. И делать это не только во внеурочное время, а и во время школьных занятий.

- Иными словами, умение проводить исследовательскую деятельность теперь официально будет развиваться через учебные программы младшей школы, а не только в рамках внеурочной деятельности. Это довольно важное изменение, потому что учить детей составлять проекты нужно как можно раньше, – рассказала «АиФ-Мурманск» куратор учителей начальных классов Североморского лицея №1, тьютор международного сетевого исследовательского образовательного проекта «Глобальная школьная лаборатория», педагог с 30-летним стажем Ирина Мещерякова.

Напомним: новый корпус лицея №1 в Североморске открылся в этом году.

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