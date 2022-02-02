В Белокаменке на видео сняли давку в очереди в столовую

Сотрудники объекта буквально дышали друг другу в затылок, ни о какой дистанции, в том числе и социальной, речи не шло. Фото: Скриншот видео

Весной 2021 года в Белокаменке случилась массовая драка, пострадали шесть человек. Конфликт начался из-за очереди в столовую.

Прошел почти год, а проблема осталась. Рабочие жалуются, что конфликты из-за места в очереди случаются часто, к счастью, до поножовщины и рукоприкладства больше не доходит.

На днях в Белокаменке сняли на видео столпотворение на проходе в столовую. Сотрудники объекта буквально дышали друг другу в затылок, ни о какой дистанции, в том числе и социальной, речи не шло.

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