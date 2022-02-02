Фонд капитального ремонта Мурманской области опубликовал список домов с работами на 2022 год

В Мурманской области в 2022 году капитальный ремонт затронет 208 многоквартирных домов, в которых запланированы 248 видов работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в 2022 году капитальный ремонт затронет 208 многоквартирных домов, в которых запланированы 248 видов работ. Фонд капитального ремонта на своем сайте опубликовал адреса, где будут трудиться подрядчики, с пояснениями, где займутся фасадами, где кровлями, где лифтами, а где фундаментом и внутридомовыми инженерными сетями.

- Еще по семи жилым объектам будут разработаны проекты. Подрядчики уже приступили к работам в 140 домах. На 19 объектах капитальный ремонт уже завершен, - рассказала генеральный директор регионального оператора Юлия Барсукова.

Всего в 2022 году будут приведены в порядок 129 крыш, 38 фасадов, 4 подвала и 6 фундаментов, а также заменены внутридомовые инженерные сети в 59 домах и 19 лифтов в 12 домах.

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