Количество заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 100 тысяч человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло отметки в 100 тысяч человек. С 2020 года ковид подхватили 100 349 жителей Заполярья.

За сутки установлен новый антирекорд - 857 заболевших. У большинства фиксируется штамм "омикрон", а он очень быстро распространяется.

Напомним: в Мурманской области отменяются все массовые мероприятия. Ограничения ввели из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

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