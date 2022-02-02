Житель Мурманска вспомнил о долгах по кредиту и ЖКХ после ареста его доли в квартире

Добровольно северянин гасить задолженности не спешил. Фото: Алексей ФОКИН

Приставы Первомайского округа Мурманска получили исполнительное производство на северянина, который задолжал за потребленные газ, тепло, электроэнергию и по кредитам свыше 560 тысяч рублей.

Добровольно северянин гасить задолженность не спешил. Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 30 тысяч рублей, а узнав, что должнику принадлежит половина однокомнатной квартиры, наложил на нее арест.

- Получив копию акта описи и ареста имущества, мужчина задумался о возможных потерях в случае реализации недвижимости. Не желая продажи доли в праве на имущество, должник оплатил задолженность в полном объеме. Но ему еще пришлось уплатить исполнительский сбор, чего можно было избежать, заплати он долг своевременно, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

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