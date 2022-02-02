Жителям Мурманской области предлагают взять служебных немецких овчарок

Овчарок отдадут северянам, у которых есть опыт в обращении с собаками. Фото: УМВД России по Мурманской области / vk.com/mvd51

Северянам предлагают посмотреть в умные глаза и на обаятельные мордочки и подумать о том, чтобы взять себе особенного, четвероногого друга. Центр кинологической службы УМВД отдает служебных собак, которые уже восемь лет отработали в полиции и выходят на пенсию.

Так, новый дом ищет овчарка по кличке Лексус.

- Ласковый, добродушный пес, но в то же время отличный охранник. Все собаки воспитанные, не имеют агрессии к людям, четко выполняют команды, привиты и не имеют проблем со здоровьем, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Овчарок отдадут северянам, у которых есть опыт в обращении с собаками. Узнать подробности можно по телефону 8-906-291-63-56.

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