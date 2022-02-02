Три города Мурманской области стали одними из самых дорогих для жизни на Северо-Западе

Из городов Северо-Запада дороже оказалось жить только в Нарьян-Маре.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Росстат опубликовал официальную статистику по индексу стоимости жизни в городах и поселках России за 2021 год. Согласно данным ведомства, одними из самых дорогих мест для проживания на Северо-Западе стали города Мурманской области.
Так, в Мурманске стоимость набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 20% превышает среднее значение по России. Общий индекс составил 1,2 при общероссийском значении 1.
В Североморске стоимость набора дороже на 17%, а в Апатитах - на 13%. По сравнению с 2020 годом показатели индекса во всех трех городах стали меньше, на пару процентов приблизившись к общему по стране.
Из городов Северо-Запада дороже оказалось жить только в Нарьян-Маре. Там стоимость набора потребительских товаров и услуг превышает общероссийский показатель на 32%.
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