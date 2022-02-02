"Их стало еще больше!": Жительница Кандалакши, у которой собаки задрали теленка, рассказала об опасности

По словам северянки, коты из частных домов уже давно не выходят на улицу - стая их просто растерзает. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В октябре 2021 года в микрорайоне Кандалакши, который в народе называют Лесуха, стая бездомных собак задрала теленка. Ранее псы уже бросались на домашних животных, например, загрызли гусей.

Тогда заместитель главы администрации Кандалакши Андрей Антонов купил Ольге Александровой, которой принадлежал убитый теленок, нового. А еще в администрации сообщили, что со стаей разберутся. Но прошло несколько месяцев, а проблема не решена. Сразу после случившегося несколько собак действительно поймали для стерилизации и вакцинации, но...

- То, что собаки остались, это мягко сказано. Их стало еще больше, они размножаются. Под Новый год к моему сараю пришли щенки, совсем малыши, скулили, просились спрятаться от мороза. Мне стало их жалко, позвонила женщине, которая у нас занимается бездомными собаками и предложила ей забрать их, - рассказала Ольга Александрова "КП"-Мурманск". - Как только та история с теленком закончилась, сразу вся деятельность затихла.

По словам северянки, коты из частных домов уже давно не выходят на улицу - стая их просто растерзает. Также жители Лесухи переживают за своих детей. Напомним: в Мурманске псы напали на девочку, которая шла в школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru