Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

За первый месяц 2022 года Кольская АЭС выработала 1 111,5 млн кВтч электроэнергии, что на 10,4% превышает объем выработки атомной станции за аналогичный период прошлого года. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 557 тысяч тонн углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1520 МВт. Продолжается плановый ремонт комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов.

- С вводом в эксплуатацию Кольско-Карельского транзита 330 кВ и плановой заменой системы оперативного постоянного тока 1 очереди в этом году мы планируем значительно увеличить выработку станции, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По итогам 2021 года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 9,3 млрд кВтч. АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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