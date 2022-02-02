В Мурманской области выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Всего с марта 2020 года опасную инфекцию подхватили 100 349 северян. Число умерших достигло 2 950 человек (+9 за сутки). Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманская область продолжает устанавливать новые антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. Так, по данным федерального штаба на 2 февраля, в регионе выявлено 857 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель с начала пандемии. У большинства фиксируется штамм "омикрон".

Всего с марта 2020 года опасную инфекцию подхватили 100 349 северян. Число умерших достигло 2 950 человек (+9 за сутки).

Напомним: в Мурманскую область завезли вакцину от коронавируса для детей. Первая партия составляет 480 комплектов.

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