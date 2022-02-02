Пенсионерка из Апатитов отдала мошеннику 25 тысяч рублей за ремонт водяных фильтров

Фото: УМВД по Мурманской области

В Апатитах на уловку мошенника попалась 80-летняя пенсионерка. К ней пришел незнакомец и представился сотрудником фирмы по обслуживанию водяных фильтров.

- Мужчина рассказал северянке, что ее водоочистительные фильтры подлежат замене. Лжемастер предложил провести необходимые работы за 25 тысяч рублей. Апатитчанка отказалась, тогда злоумышленник объяснил, что отказ влечет за собой расторжение договора по обслуживанию водосчетчиков и ей необходимо уплатить неустойку в размере 13 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась на условие мошенника, но пояснила, что все деньги хранятся на карте. Тогда лжесотрудник предложил подвезти ее к ближайшему банкомату. Апатитчанка сняла со своей карты указанную сумму и передала ее злоумышленнику. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, только когда рассказала о случившемся работнику социальной службы.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные у дома северянки и в банкомате. Стражи порядка установили, что мошенник ездит по городу на арендованном автомобиле.

Афериста задержали, им оказался 40-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном признался.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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