В Североморске внук обворовывал деда и снимал с его карты деньги

Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Более 60 тысяч рублей украл 18-летний внук у деда.

В полицию Североморска обратился мужчина 1952 года рождения. Он сообщил, что с его банковской карты пропали 60 тысяч рублей. Их снимали регулярно в течение длительного времени разными суммами. В преступлении мужчина заподозрил внука.

– Выяснилось, что мужчина давал внуку карту для оплаты услуг ЖКХ и покупки продуктов. Молодой человек длительное время добросовестно оплачивал лицевые счета пенсионера. Но затем стал тратить денежные средства родственника на свои нужды, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Молодого человека задержали. Он признался полицейским, что оплачивал при помощи карты деда товары для личного использования. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

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