Пять детских садов в Апатитов работали с нарушениями правил пожарной безопасности

Для устранения нарушений в адрес руководителей детсадов внесли представления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прокуратура Апатитов выявила нарушения требований пожарной безопасности в пяти дошкольных образовательных организациях города.

- Установлено, что в детских садах №№ 35, 48, 50, 56 и 58 были захламлены пути эвакуации, отсутствовали либо плохо функционировали приспособления для самозакрывания. Напольные покрытия не соответствуют требованиям стандартов в области пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений в адрес руководителей детсадов внесли представления. Также в отношении ответственных должностных лиц дошкольных учреждений возбудили 5 дел об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

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