На городском кладбище Мурманска заканчиваются места для захоронений

Прокуратура уже начала проверку по ситуации с городским кладбищем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С городским кладбищем Мурманска сложилась серьезная проблема - его территории не достаточно с учетом потребности в захоронении. Еще в 2019 году, когда на региональном уровне поднимали проблему с кладбищам, стало известно, что мурманский погост надо расширять.

В том же году был объявлен тендер по объекту "Городское кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра". Шесть гектаров должны быть сдать до 18 октября 2021 года. Также были найдены другие участки. Но на текущий момент расширение погоста идут с большими нарушениями и не в срок. Ситуация острая - места для захоронения могут закончиться. Из-за этого на уровне губернатор провели совещание с участием представителей администрации города и прокуратуры.

По словам заместителя главы администрации Мурманска Андрея Изотова, ряд муниципальных контрактов, заключенных в 2019-2020 годах, выполнен частично и с огромным числом нарушений. Какие-то сектора не сданы в эксплуатацию, другие и вовсе не построены. В мэрии ссылаются на недобросовестных подрядчиков, с которыми расторгаются контракты и идут суды.

- Что предпринималось органами местного самоуправления для того, чтобы обеспечить выполнение важнейшего полномочия, связанного с организацией похоронной деятельности на территории муниципального образования? Напомню – это даже не переданные полномочия, а изначально муниципальные, - прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Чибис.

Прокуратура уже начала проверку по ситуации с городским кладбищем.

Напомним: на объекте хотят установить видеонаблюдение.

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