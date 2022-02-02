В Первомайском округе Мурманска встали троллейбусы

Что стало причиной случившегося - пока что не известно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманска предупреждают о заторе на дорогах. Проблемы возникли с общественным транспортом в Первомайском округе.

- Те, кто торопится, на троллейбусы не садитесь. От улицы Беринга в сторону улицы Кооперативной стоят, - сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Что стало причиной случившегося - пока что не известно.

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