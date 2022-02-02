Житель Мурманска пытался зарезать соседа осколками стекла

В отношении 47-летнего нападавшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 ноября 2021 года в Мурманске поссорились двое мужчин. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, оба жили в коммунальной квартире на улице Тарана, но в разных комнатах одной квартиры. Соседи часто ссорились, в день нападения оба были пьяны и не сдержали агрессию.

- Мужчина с силой нанес 61-летнему соседу три удара кулаком правой руки в область головы и тела, а затем, разбив окно и используя осколки стекла в качестве оружия, нанес порезы в левой области шеи, - сообщили в региональном СКР.

К счастью, еще один сосед вызвал скорую. Врачи прибыли вовремя и смогли спасти истекавшего кровью мужчину. В отношении 47-летнего нападавшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свою вину он признает лишь частично. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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