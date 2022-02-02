Рядовой в Алакуртти избил сослуживца из-за обиды

Рядовой в случившемся раскаялся и оплатил сослуживцу моральный вред, суд при говорил его к штрафу в 15 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому воинской части 34667 в Алакуртти. Его обвинили по ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).
- Вечером 1 ноября 2021 года военнослужащие из столовой прошли в казарму, там рядовой, недовольный отказом сослуживца передать ему один из предметов форменного обмундирования, применил к последнему насилие. Он нанес ему удары ногой по ноге, рукой по голове, левым плечом в грудь и головой в лоб, причинив потерпевшему тем самым физическую боль, - сообщили в ВСУ Северного фота.
Рядовой в случившемся раскаялся и оплатил сослуживцу моральный вред, суд при говорил его к штрафу в 15 тысяч рублей.
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