Рядовой в Алакуртти избил сослуживца из-за обиды

Рядовой в случившемся раскаялся и оплатил сослуживцу моральный вред, суд при говорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому воинской части 34667 в Алакуртти. Его обвинили по ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

- Вечером 1 ноября 2021 года военнослужащие из столовой прошли в казарму, там рядовой, недовольный отказом сослуживца передать ему один из предметов форменного обмундирования, применил к последнему насилие. Он нанес ему удары ногой по ноге, рукой по голове, левым плечом в грудь и головой в лоб, причинив потерпевшему тем самым физическую боль, - сообщили в ВСУ Северного фота.

Рядовой в случившемся раскаялся и оплатил сослуживцу моральный вред, суд при говорил его к штрафу в 15 тысяч рублей.

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