Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Сотрудники МЧС предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. По данным мурманского гидрометцентра, 1 февраля в регионе наблюдается холодная погода с преобладающей с температурой воздуха -25-30 градусов.
- Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, на время непогоды воздержаться от выхода на природу, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Морозы сохранятся до конца суток 1 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru