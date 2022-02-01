Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. По данным мурманского гидрометцентра, 1 февраля в регионе наблюдается холодная погода с преобладающей с температурой воздуха -25-30 градусов.

- Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, на время непогоды воздержаться от выхода на природу, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Морозы сохранятся до конца суток 1 февраля.

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