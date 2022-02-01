Жители Мурманска помогают маме и дочке, чья квартира пострадала в пожаре

После пожара жить в квартире невозможно: половина ее выгорела, вторая закопчена, уничтожено большинство вещей. Фото: Скриншот видео vk.com/murmansk_dtp

Вечером 26 января в многоквартирном доме №6 на улице Беринга произошел пожар. Эвакуировали семь человек, спасли двух - маму и дочку, которые жили в квартире, где началось возгорание. Предварительная причина - замыкание в розетке.

После пожара жить в квартире невозможно: половина ее выгорела, вторая закопчена, уничтожено большинство вещей. Северян просят помочь семье.

- На данный момент первая необходимость - замена окон, бытовые принадлежности, вещи на девочку 8 лет (рост 130 сантиметров, размер ноги 31-32), остальное можно уточнить непосредственно по телефону хозяйки, - сообщила соседка погорельцев в группе "Мурманск".

Там же указан номер телефона, по которому можно перевести деньги или узнать, как помочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru