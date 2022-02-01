"Мы жаловались на собак-убийц годами": Жители Мурманска возмущены нападением стаи на девочку

Беды могло бы не произойти, если бы вовремя отреагировали на жалобы северян. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 1 февраля в Мурманске стая собак напала на девочку, которая шла в школу №28. С рваной раной ноги юная северянка попала в больницу, сейчас ей делают уколы от бешенства. Проверку проводит полиция, а администрации города направили документ с просьбой срочно отловить агрессивную стаю.

Беды могло бы не произойти, если бы вовремя отреагировали на жалобы северян.

- Эта стая появилась не вчера! - рассказала "КП"-Мурманск" жительница Больничного городка Елена Рябух. - Мы жаловались на нее постоянно, я лично видела посты об этих собаках во всех популярных пабликах города, сама писала и в них, и в разные инстанции. Но толку не было. Одну собаку отловят, стерилизуют, вернут. А их там много, они плодятся. Очень страшно ходить, когда они собираются в стаю. Видела, как шла бабушка с внучкой, их собаки стали окружать. Женщина кричала: "Убийцы, уходите". Выручают прохожие, которые отгоняют.

Особенно активно жители Радищева, Чехова и других жаловались на стаю после того, как в мае 2021 года две собаки около 100 раз укусили девочку на улице Фестивальной.

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