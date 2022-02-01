В Мурманске отловят агрессивных бродячих собак на улицах Чехова и Радищева

Работы по отлову животных будут проводится с 1 февраля до полного решения вопроса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Агрессивных собак, которые обитают на улице Радищева в районе домов № 66-62/1 и около школы №28 на улице Чехова в Мурманске, отловят. Об этом рассказали в региональном комитете по ветеринарии.

После сообщения о нападении бродячих псов на ребенка, который шел в школу, комитет направил в адрес администрации Мурманска требование об проведении оперативного отлова животных. Напомним, что девочка попала в больницу, ей ставят уколы от бешенства.

- Учитывая повышенную общественную опасность ситуации, комитет также обратился к организациям-подрядчикам, которые занимаются отловом бездомных собак, с просьбой о незамедлительном исполнении мероприятий по отлову, - сообщили в ведомстве.

Работы по отлову животных будут проводится с 1 февраля до полного решения вопроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru