Жители Мурманской области стали чаще жаловаться на зависимость детей от смартфонов

Специалист считает, что родители должны создавать для ребенка развивающую среду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области родители стали чаще обращаться к психологам, жалуясь на то, что их дети все время сидят в телефонах или планшетах. Об этом «АиФ-Мурманск» рассказала психолог Ирина Геронтиди.

По словам специалиста, родители порой и сами не знают, чем занять ребенка кроме гаджетов. Зачастую такие мамы и папы свое свободное время сами проводят за гаджетами.

- Если в семье хорошие отношения и родители уделяют внимание своему ребенку, если они показывают ему пример, как можно проводить время вне гаджетов, создают ему развивающую среду, то о зависимости от интернета говорить не придется. Модель поведения и образ жизни формируются именно в дошкольном возрасте, - считает психолог.

Напомним: специалисты рассказали, как реагировать на звонки из стоматологий, салонов красоты и банков.

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