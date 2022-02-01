Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС исполнилось 29 лет

Сотрудники отряда помогают потерявшимся рыбакам, пострадавшим в труднодоступных местах туристам и многим другим. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

1 февраля Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС России исполнилось 29 лет.

- На территории Мурманской области он представлен Мурманским арктическим комплексным аварийно-спасательным центром МЧС России. Ежедневно в любую минуту спасатели готовы прийти на помощь. Им не помеха ненастная погода или ураган. Они не считаются со своим собственным временем – чужие жизни для них в приоритете. Готовы оказать помощь в каждой стихии и при любом происшествии, - рассказали в МЧС региона.

Сотрудники отряда помогают потерявшимся рыбакам, пострадавшим в труднодоступных местах туристам и многим другим.

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