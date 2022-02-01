В Мурманске у школы бродячие собаки напали на ребенка

Школьнице ставят уколы от бешенства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Мурманска рассказала о нападении своры бродячих собак на ее дочь. Это произошло между домами №66-62/1 на улице Радищева.

- Утром 1 февраля моя дочь шла в школу, но не дошла, так как на нее напали и покусали бродячие собаки. Если бы не прохожий молодой человек, который отбил ребенка от псов, то неизвестно, чем бы это все кончилось! Дочь положили в больницу, ей ставят уколы от бешенства, - поделилась бедой анонимный автор в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в полицию поступило заявление от родителей девочки. Уточняется, что ребенок получил рваную рану ноги.

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