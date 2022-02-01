Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Полярный

Четыре фудтрака встанут в Полярном на площади Двух капитанов. Фото: vk.com/murmancongress

Полярный станет первым городом в Мурманской области, куда в 2022 году приедет мобильная ярмарка "Наша рыба". В городе можно будет увидеть четыре фудтрака.

- С автолавок будет идти торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных. 4 фудтрака встанут в Полярном на площади Двух капитанов. Ярмарка будет работать 12 февраля с 11.00 до 18.00, - сообщили организаторы ярмарки.

«Наша рыба» стала мобильной с августа 2021 года.

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