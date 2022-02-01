В Архангельской области простились с погибшими в пожаре матерью и четырьмя детьми

Прощание с погибшими прошло 1 февраля в Плесецком храме. Фото: личный архив

В ночь на 29 января в поселке Плесецк Архангельской области пожар унес жизни пяти человек: 37-летней Олеси Коптеловой и ее четырех детей 3,4, 6 и 12 лет. По предварительной информации, огонь занялся из-за плиты, возбуждено уголовное дело.

Прощание с погибшими прошло 1 февраля в Плесецком храме.

Напомним: для родителей Олеси собирают деньги.

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