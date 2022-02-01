В Мурманск привезли 25 тонн муки без документов об отсутствии вредителей

У владельца продукции не было карантинного сертификата. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На железнодорожный вокзал Мурманска прибыл грузовой вагон из карантинной фитосанитарной зоны в Алтайском крае с 25 тоннами ржаной муки. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, у поставщика не было нужных документов для ввоза этой продукции.

- Карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие вредителей, у владельца продукции – предприятия из Алтайского края – не было. За нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции предприятие привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в 5 тысяч рублей, - отметили специалисты ведомства.

Напомним: в больнице Мурманска нашли крупы без деклараций. Продукты не прошли проверку на соответствие требованиям качества и безопасности.

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