Мурманский областной драмтеатр отмечает 83-й день рождения

Театр принимает зрителей уже в обновленном здании. Фото: vk.com/murman.voopik

Мурманский областной драматический театр отмечает день рождения - ему исполнилось 83 года.

Официально главный храм Мельпомены Заполярья открыл свои двери 1 февраля 1939 года спектаклем «Генеральный консул» братьев Тур и Л. Шейнина. С этой даты театр и ведет свое летосчисление.

- Поздравляем любимый театр с праздником, поздравляем всех артистов и весь коллектив, всех зрителей и друзей театра с этим событием! От души благодарим наших прекрасных зрителей за многолетнюю любовь и преданность театральному искусству, за поддержку и понимание, за аплодисменты и тепло сердец! - отметили в группе драмтеатра.

Напомним, что в конце 2021 года артисты драмтеатра наконец-то перебрались в обновленное здание на проспекте Ленина.

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