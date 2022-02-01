"Делают, что хотят, управы нет!": В кооперативе «Шина» Североморска гаражи снесли бульдозером

Североморцы ищут управу на бывшего арендатора. Фото: Алексей Боргомотов

Жители Североморска пытаются найти управу на тех, кто на бульдозере снес строения в гаражном кооперативе "Шина" на улице Адмирала Чабаненко и кто отдал такое распоряжение. Их владельцы уже давно не находят общий язык с теми, кто заявляет о себе как о владельцах этой территории.

Гаражи снесли днем 1 февраля. Как говорят их владельцы, распоряжение дал бывший арендатор земельного участка, на котором стоит кооператив. Ранее он предложил арендаторам платить деньги за пользование землей - 1000 рублей в месяц.

- При этом никакими обязательствами со своей стороны (содержание территории, чистка снега, подача электроэнергии и другое) он себя не связывал. В результате длительного судебного разбирательства арендатор был лишен права аренды муниципальной земли, а учрежденный им гаражно-строительный кооператива «Шина» - фейковая организация, имеющая аналогичное наименование с существующим гаражным кооперативом, признан незаконным и исключен из реестра юридических лиц. Это не стало препятствием для продолжения самоуправства бывшего арендатора. После проигранных судов в сентябре прошлого года он прикрепил на гаражах участников гаражного кооператива «Шина» объявления с требованиями «убрать имущество» до 15 октября, иначе оно будет «вывезено без их участия». В июне некие лица снесли электрический столб, в гаражном кооперативе и взломали электрощит, оставив без электричества большинство гаражей, - рассказал один из владельцев гаражей.

Сейчас североморцы ищут управу на бывшего арендатора.

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