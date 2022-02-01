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Общество1 февраля 2022 12:04

В больнице Мурманска нашли крупы без деклараций

Продукты не прошли проверку на соответствие требованиям качества и безопасности
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Поставщика привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначили ему штраф - 56 тысяч рублей.

Поставщика привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначили ему штраф - 56 тысяч рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае 2021 года специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую проверку в больнице Мурманска и выявили там нарушения. В частности, требований техрегламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

- В марте и апреле 2021 года ООО «Жаднов» поставил в больницу крупы: ячневую, перловую, гречневую и манную для приготовления блюд пациентам. При этом декларации о соответствии на крупы были просрочены. Таким образом, не крупа не прошла соответствие требованиям качества и безопасности, - сообщили в Россельхознадзоре.

Поставщика привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначили ему штраф - 56 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в Арбитражный суд Мурманской области, а затем в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Тем не менее, суды оставили жалобу без удовлетворения.

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