ВИЧ-инфицированный житель Мурманска изнасиловал мальчика

К счастью, болезнь мальчику не передалась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре 2020 года в Мурманске произошло страшное преступление. 53-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, заманил к себе домой на улице Аскольдовцев 11-летнего мальчика и надругался над ним.

При этом северянин знал, что заражен ВИЧ и без средств защиты подвергает ребенку риска заражения, но это его не остановило. К счастью, болезнь мальчику не передалась.

- Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии, - сообщили "КП"-Мурманск" в СУ Следственного комитета в Мурманской области.

Ранее северянин уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Напомним: в 2022 году был принят закон о пожизненном сроке для педофилов.

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