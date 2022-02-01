В Снежногорске военнослужащий отвлекся на телефон и насмерть сбил пешехода

Авария произошла 25 сентября 2021 года в Снежногорске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области сержант запаса отправится в колонию после смертельного ДТП. Как сообщили в Полярнинском гарнизонном военном суде, военнослужащего обвинили по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Авария произошла 25 сентября 2021 года в Снежногорске. Мужчина ехал со скоростью 81 км/ч вместо разрешенных 40 км/ч. Но главной причиной ДТП стал гаджет.

- Военнослужащий использовал во время движения свой мобильный телефон, отвлекся на его экран посмотреть время, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не снизил скорость и совершил наезд на пешехода, - сообщили в суде.

Пострадавший умер в больнице. Свою вину военнослужащий признал, его приговорили к полутора годам колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также он должен заплатить миллион рублей семье погибшего в качестве компенсации морального вреда.

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