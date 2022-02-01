Бывшие главы Кандалакшского района и Зеленоборского незаконно начислили себе премии

Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту выплат премий бывшим главам двух муниципалитетов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту выплат премий бывшим главам двух муниципалитетов. Как оказалось, чиновники незаконно начислили себе вознаграждение за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

- В 2019 и 2021 годах, глава Кандалакшского района и глава поселка Зеленоборский при отсутствии решения Совета депутатов и при наличии не урегулированного конфликта интересов, незаконно издали распоряжения о своем премировании, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений прокуратура направила в Кандалакшский районный суд исковые заявления для признания недействительными распоряжений и взыскания с бывших глав муниципалитетов перечисленных премий. В итоге экс-главы добровольно вернули деньги.

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