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Общество1 февраля 2022 11:01

Бывшие главы Кандалакшского района и Зеленоборского незаконно начислили себе премии

Нарушения выявила прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту выплат премий бывшим главам двух муниципалитетов.

Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту выплат премий бывшим главам двух муниципалитетов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту выплат премий бывшим главам двух муниципалитетов. Как оказалось, чиновники незаконно начислили себе вознаграждение за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

- В 2019 и 2021 годах, глава Кандалакшского района и глава поселка Зеленоборский при отсутствии решения Совета депутатов и при наличии не урегулированного конфликта интересов, незаконно издали распоряжения о своем премировании, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений прокуратура направила в Кандалакшский районный суд исковые заявления для признания недействительными распоряжений и взыскания с бывших глав муниципалитетов перечисленных премий. В итоге экс-главы добровольно вернули деньги.

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