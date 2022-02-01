Для родных погибших в пожаре четырех детей и их матери в Архангельской области собирают деньги

С семье простились 1 февраля. Фото: vk.com/glavnovosti18

В ночь на 29 января в поселке Плесецк Архангельской области пожар унес жизни пяти человек: 37-летней Олеси Коптеловой и ее четырех детей 3,4, 6 и 12 лет. По предварительной информации, огонь занялся из-за плиты, возбуждено уголовное дело.

Гибель многодетной семьи стала для жителей Плесецка трагедий. Сейчас они сбирают деньги для родителей Олеси. Реквизиты для перевода опубликовал паблик "Подслушано Плесецкий район и город Мирный".

- Хочется сказать очень много слов благодарности за материальную, а главное моральную помощь. В жизни часто случается так, что ценнее, выше всех материальных благ становится простое человеческое участие. Каждому по делам его, так написано в Библии. Искренне, от всего сердца, благодарю за помощь, своевременную и такую необходимую. Пусть вернётся вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми помогающими руками в нужный час. Спасибо, огромное спасибо, низкий поклон вам., - поблагодарили земляков мама погибшей Елена Мамонтова.

С семье простились 1 февраля.

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