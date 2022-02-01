В Мурманской области установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область продолжает бить антирекорды по коронавирусу. По данным на 1 февраля, в регионе зафиксировано 817 новых случаев заражения ковидом за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии. Неделю назад заболевших выявлялось почти в три раза меньше.

Всего опасную инфекцию с марта 2022 года подхватили 99 492 жителя и гостя Заполярья. Умерли 2941 человек (+8 за сутки).

Напомним: в Мурманской области ввели новые ограничения из-за коронавируса. В регионе растет число заболевших, половина случаев - "омикрон".

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