Мурманские хоккеисты одержали победу в матче с карельской командой

Из-за коронавирусных ограничений игра проходила без зрителей. Фото: МХК "АРКТИКА" / vk.com/club205997584

В Мурманске хоккеисты клуба «Арктика» провели матч с командой «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги. Из-за коронавирусных ограничений игра проходила без зрителей.

Первый период прошел без заброшенных шайб. В третьем периоде у наших ворот, которые защищал Иван Веремчук, становилось все жарче. В одном из эпизодов вратарь, чтобы отвести угрозу, выбросил клюшку. Судьи назначили буллит, который четко исполнил Кирилл Крупник. А чуть позже Даниил Алексеев восстановил равновесие – 2:2.

- Развязка наступила за 2 минуты 43 секунды до финальной сирены, когда нападающий хозяев Аристарх Фальковский блестяще осуществил перевес в пользу «Арктики» – 3:2. За 35 минут до конца третьего периода карелы берут тайм-аут, и шестеро полевых игроков начинают карусель у ворот Веремчука. Но итоговый счет игры не изменился - 3:2, - рассказали "АиФ Мурманск".

Следующие матчи регулярного первенства хоккейный клуб «Арктика» проведет дома: 6 и 7 февраля в Ледовом дворце Мурманска он встретится с клубом «ЭкоНива–Бобров».

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