Житель Кандалакши жестоко избил 81-летнюю мать складным столиком

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир дома на улице Наймушина в Кандалакше произошла драка между сыном и матерью. Соседи обратились в полицию.

Прибывший участковый обнаружил на месте происшествия избитую пожилую женщину. Ее госпитализировали в лечебное учреждение. У 81-летней северянки зафиксировали многочисленные ушибы головы и тела, перелом руки. Травмы расценили как легкий вред здоровью.

Как рассказала пенсионерка, поздним вечером ее избил сын, с которым она живет в одной квартире. 41-летнего кандалакшанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Мужчина признался в содеянном и рассказал, что между ним и матерью произошел конфликт. Он просил пенсионерку дать ему деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, он схватил складной деревянно-металлический столик и несколько раз ударил им мать по голове и телу. Северянин отметил, что был настолько пьян, что не контролировал свои действия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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