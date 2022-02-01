Троих бывших сотрудников МЧС в Североморске отправили в колонию за мошенничество

Приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Североморский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников МЧС, которые обвиняются по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Первый мужчина, используя служебное положение, с апреля 2013-го по июль 2015 года похитил деньги, выделенные из федерального бюджета на нужды спецуправления ФПС № 48 МЧС России, на общую сумму 732 тысячи рублей.

Второй сотрудник с сентября 2015-го по апрель 2017 года также похитил бюджетные средства на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Третий сотрудник в 2016 году ему пособничал в хищении денег.

- Злоумышленники предоставляли для рассмотрения на комиссию фиктивные рапорты о получении дополнительной материальной помощи сотрудникам, где были указаны ложные сведения о нужде в специальном лечении и восстановлении здоровья, в связи с тяжелой болезнью, - сообщили в пресс-службе суда. - Затем при пособничестве других лиц они забирали деньги себе и распоряжались ими по своему усмотрению.

Суд признал троих сотрудников виновными в совершении преступления. Первому назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второй получил 5 лет такой же колонии, третий - 2 года колонии общего режима. Всех троих лишили права занимать должности на госслужбе на срок от 2 до 4 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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