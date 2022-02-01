В Кировске установят арт-объект в честь учителей города

Скульптурная композиция появится по инициативе местных жителей. Фото: администрация Кировска

В Кировске, в районе бывшей первой школы, установят арт-объект, посвященный учителям города горняков.

Скульптурная композиция из школьной жизни появится по инициативе местных жителей. При разработке внешнего облика арт-объекта учитывалось мнение активных северян.

- На школьной доске, которая является частью скульптуры, планируется разместить отрывок из стихотворения Сергея Михалкова «Школа», а на странице книги, которая находится на парте ученика, будет указана информация о школе № 1, - сообщили в администрации Кировска.

Подрядчика, который займется изготовлением и установкой арт-объекта, выберут на конкурсной основе. Работы по установке запланированы на лето 2022 года.

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