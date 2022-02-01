"Гектар Арктики" стал доступен для всех жителей России

Мурманская область лидирует по объему выделенной земли. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В августе 2021 года была запущена программа "Гектар Арктики". Первые полгода она действовала только для жителей Мурманской области, а с 1 февраля 2022 года подать заявку может любой житель России. Наш регион является как лидером по объему выделенных земель, так и по числу заявок.

За полгода на "Гектар Арктики" подали 5 751 заявление, 3,3 тысячи от этого числа - в Мурманской области. Северяне получили 1380 гектаров.

- Надеюсь, что те идеи и проекты, которые были заявлены при получении земли, будут реализованы. Коллег прошу, с одной стороны, внимательно следить за выполнением обязательств, а с другой – помогать тем, кто за эту задачу взялся, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Гектар можно получить также в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми.

В Мурманской области под программу развивают инфраструктуру.

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