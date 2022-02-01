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Общество1 февраля 2022 6:04

В Раякоски из-за морозов отменили занятия в школе

В поселке зафиксировали -35
Ника СВЕТЛОВА
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Ученики начальных классов в Раякоски 1 февраля остались дома.

Ученики начальных классов в Раякоски 1 февраля остались дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало февраля в Мурманской области будет морозным. Уже сейчас в некоторых населенных пунктах столбик опустился так низко, что детей оставили дома вместо уроков.

- 1 февраля 2022 года отмена занятий в Раякоски, в школе № 11 с 1 по 4 классы, всего 6 человек, в связи с низкой температурой воздуха, - сообщили в ЕДДС Печенгского округа.

Напомним: в Раякоски ночью было -35.

Морозы сохранятся по меньшей мере до 3 февраля.

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