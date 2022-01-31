Пенсионный фонд отказал жительнице Мурманска в выплате пенсии по старости

Право на назначение пенсии у мурманчанки возникнет только с 53 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский областной суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе женщины, которой отказали в назначении досрочной пенсии по старости.

В 2021 году северянка обратилась в пенсионный орган с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии, однако ей сказали, что она не достигла нужного для этого возраста. Мурманчанка полагала, что такое решение незаконно, так как ей уже было 50 лет и она имеет необходимый страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера.

Женщина обратилась в Ленинский районный суд, где ей отказали в удовлетворении исковых требований, поэтому она обратилась в суд инстанции выше, однако и это не помогло.

- Суд апелляционной инстанции указал, что предыдущий суд правильно исходил из того, что женщина, имеющая двоих детей, достаточный страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера, при этом работающая на госслужбе, не может претендовать на страховую пенсию по старости, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Право на назначение пенсии у мурманчанки возникнет только с 53 лет, поэтому решение суда первой инстанции оставили без изменения.

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