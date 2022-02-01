Новейший подводный крейсер «Князь Олег» прибыл в Североморск

Военное судно осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Фото: Северный флот

В Североморск прибыл новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег». Он уже приступил к плановой подготовке и решению поставленных задач.

- По прибытии подводной лодки в базу, ее осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота. Командующий флотом оценил состояние корабля и хода подготовки экипажа, отметил профессионализм подводников и их стремление к скорейшему освоению крейсера, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

На Северном флоте экипажу крейсера «Князь Олег» предстоит пройти комплекс базовой подготовки и сдать курсовые задачи в море. После подтверждения готовности экипажа к межфлотскому переходу подводная лодка отправится на постоянное место несения службы - Тихоокеанский флот в базу Вилючинск на Камчатке.

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