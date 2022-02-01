Новейший подводный крейсер «Князь Олег» прибыл в Североморск

Военное судно осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Фото: Северный флот
В Североморск прибыл новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег». Он уже приступил к плановой подготовке и решению поставленных задач.
- По прибытии подводной лодки в базу, ее осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота. Командующий флотом оценил состояние корабля и хода подготовки экипажа, отметил профессионализм подводников и их стремление к скорейшему освоению крейсера, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
На Северном флоте экипажу крейсера «Князь Олег» предстоит пройти комплекс базовой подготовки и сдать курсовые задачи в море. После подтверждения готовности экипажа к межфлотскому переходу подводная лодка отправится на постоянное место несения службы - Тихоокеанский флот в базу Вилючинск на Камчатке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru