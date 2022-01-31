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Туризм31 января 2022 14:37

На Первом канале показали выпуск "Непутевых заметок" о Мурманской области

Ведущий рассказал об истории Кольского края, его достопримечательностях и климате
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Помимо Мурманска, Дмитрий Крылов посетил Териберку, отметив ее завораживающую природу.

Помимо Мурманска, Дмитрий Крылов посетил Териберку, отметив ее завораживающую природу.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вышел выпуск программы Первого канала "Непутевые заметки", который был посвящен Мурманской области. Ведущий Дмитрий Крылов приехал на Кольский полуостров и рассказал о его истории, достопримечательностях и климате.

- Зимой здесь бывает до -45 градусов, а про лето мурманчане грустно шутят: "У вас лето было? Да, но я в этот день на работе был". По мне так жители этих мест - герои, - отметил ведущий передачи.

Помимо Мурманска, Дмитрий Крылов посетил Териберку, отметив ее завораживающую природу.

Посмотреть полный выпуск передачи можно на сайте Первого канала.

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