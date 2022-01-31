В Кировске подвели итоги фестиваля "Снеголед"

Все скульптуры будут стоят до весны, пока не растают. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

До отмены всех массовых мероприятий в Мурманской области успели провести два: "Бешеную пилу" в Апатитах и "Снеголед" в Кировске. Теперь в центре наукограда красуются пять ледяных скульптур, сделанных за 90 минут, а у "Снежной деревни" стоит девять изваяний из снега и льда.

Первое место в фестивале "Снеголед" заняла команда из Перми, Алексей Васюков и Илья Мехряков создали скульптуру "Кукиска" (душа горы Кукисвумчорр). Второй место у скульптуру "Северное счастье", которую сделали Ольга Морозова из Омска и Илья Мишанин Илья из Москвы. Третье место у Рашида Сагадеева и Сергея Поташева из Архангельска и их работы "Душа компании".

Все скульптуры будут стоят до весны, пока не растают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru