В магазине Мурманска изъяли 124 пачки контрафактных сигарет

Контрафактную табачную продукцию изъяли из торгового оборота, проводится проверка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из магазинов Мурманска правоохранители и сотрудники таможни нашли 124 пачки сигарет разных марок, которые продавались с нарушением российского законодательства.

- Часть табачных изделий не имела соответствующей маркировки, часть была с маркировкой других государств (Казахстана, Таджикистана и Белоруссии), а часть, согласно маркировке, предназначалась для продажи в магазинах беспошлинной торговли. Общая стоимость сигарет составила около 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Контрафактную табачную продукцию изъяли из торгового оборота, проводится проверка.

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