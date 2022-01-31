В магазине Мурманска изъяли 124 пачки контрафактных сигарет

Контрафактную табачную продукцию изъяли из торгового оборота, проводится проверка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В одном из магазинов Мурманска правоохранители и сотрудники таможни нашли 124 пачки сигарет разных марок, которые продавались с нарушением российского законодательства.
- Часть табачных изделий не имела соответствующей маркировки, часть была с маркировкой других государств (Казахстана, Таджикистана и Белоруссии), а часть, согласно маркировке, предназначалась для продажи в магазинах беспошлинной торговли. Общая стоимость сигарет составила около 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.
Контрафактную табачную продукцию изъяли из торгового оборота, проводится проверка.
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