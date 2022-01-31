В Мурманской области ищут родных погибшего в 1942 году Федора Шабанова

Связаться с организацией можно по адресу Мончегорск, пр. Металлургов, 27, телефон +7 (81536) 7-24-35. Фото: Волонтеры Победы. Мончегорск / vk.com/club189208831

Миллионы семей в годы Великой Отечественной войны получили страшные письма-треугольники. Открывали их трясущимися руками, ведь они значили, что умер тот, кто ушел на фронт. Некоторые женщины получали по несколько "похоронок": кто-то на сыновей, другие - на мужа и детей. И страшнее этой участи было то, если воевавший считался пропавшим без вести, или тело не нашли.

Тем важнее работа поисковых отрядов, которые находят останки солдат даже в наше время и предают их земле. Их тяжелый труд позволяет потомкам героев обрести часть семейной истории. Но часто сначала перед этим важно найти родственников.

Так, в городе Подпорожье Ленобласти были найдены останки жителя Мончегорска, который погиб 11 апреля 1942 года.

- Федор Петрович Шабанов (Шибанов), 1919 года рождения, призван 29 июня 1941 года Мончегорским РВК. В книгах призыва военкомата числится как Шибанов. Уроженец Калининской области, Емельяновский район. Отец - Шабанов Петр Яковлевич, деревня Старо-Кудрово. Карело-финской ССР. Младший сержант, командир отделения 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона 1063 стрелкового полка 272 стрелковой дивизии. апреля 1942 года. Во всех военных документах фамилия обозначена - Шабанов, - сообщает группа "Волонтеры Победы. Мончегорск" все, что удалось узнать о северянине. - Увековечен на мемориальном комплексе "Павшие ради живых" и в электронной книге памяти, как Шабанов.

Сейчас поисковики ищут родных Федора Петровича. Связаться с организацией можно по адресу Мончегорск, пр. Металлургов, 27, телефон +7 (81536) 7-24-35.

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